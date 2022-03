Un esfuerzo al límite de lo físico fue el que realizó Ben Brereton para estar presente este martes contra Uruguay. El delantero llegó con una lesión en el tobillo y no pudo estar al 100% de su capacidad.

Pese a esto, decidió viajar al país y participar de la última fecha de las eliminatorias, la que finalizó con las aspiraciones de Chile de clasificar al Mundial de Qatar.

Esto no impidió que su familia lo acompañe. Específicamente, Andrea Díaz, madre del atacante, presenció el partido aprovechando sus vacaciones en Chile y vivió en carne propia el cariño de la hinchada hacia Big Ben.

“Vinimos al estadio en familia, somos como 22 personas. Ha sido precioso estar en Chile. Lo he pasado muy bien y he recibido mucho cariño. Estoy muy contenta, Ha sido increíble en realidad”, dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.

Además de decir que está “muy emocionada de estar aquí en Chile, viendo a La Roja jugar y a mi hijo”, Andrea admitió que en Inglaterra, país en el que reside hace más de 30 años, no podía dimensionar todo el aprecio de la fanaticada hacia el goleador.

“Estando tan lejos no lograba sentirlo, pero apenas llegué a Chile sentí el amor que hay para Ben y todo lo que está haciendo. Estuve con la estatua en Penco y me emocioné. Todo fue muy lindo y emocionante. Ver tanta gente con su camiseta es algo increíble. No lo puedo creer”, agregó.

En tanto, también tuvo palabras para abordar la derrota de Chile ante los charrúas, la que sepultó las posibilidades de La Roja de clasificar a Qatar 2022.

“Nos vamos con pena, pero hicieron todo lo posible. Será para la próxima. Encontré que jugaron súper bien. Algunas veces se gana, otras se pierde y habrá que seguir luchando. Fue emotivo ver todo este ambiente”, comentó.