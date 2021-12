El delantero chileno de origen inglés, Ben Brereton, tuvo un lindo gesto con un hincha nacional que lo fue a ver al estadio para el choque del Blackburn Rovers ante Barnsley por la Championship League.

El atacante de la Roja se reunió con Manuel Muñoz luego del compromiso, le regaló su camiseta y posó junto a él para las cámaras.

El momento fue captado en un video publicado por la cuenta oficial de los Blue and Whites en Twitter, el que generó cientos de comentarios y miles de Likes.

En el registro se aprecia también la breve conversación que ambos sostuvieron. “¿Nada de español?”, le preguntó Muñoz a Brereton, quien con un gesto le dio a entender que maneja el idioma “sólo un poco”.

Luego, el hincha nacional le preguntó si al menos se sabía los insultos más comunes de nuestro país y los comenzó a mencionar, lo que provocó risas en el futbolista que además asintió con la cabeza.

Brereton fue una de las figuras en el triunfo por 2-1 de los Rovers ante Barnsley, tras convertir el tanto del triunfo con un potente remate cruzado a los 65 minutos de juego.

Wholesome content. 🥰

When Manuel and his son met @benbreo! 💙🇨🇱#ROVvBAR | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/hwa3HjaeLr

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 29, 2021