No todas fueron buenas noticias tras el triunfo de la selección chilena ante Paraguay en Asunción, ciudad en la que la Roja se trajo tres puntos claves en la lucha por clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Esto porque hay dos jugadores descartados de cara al duelo ante Ecuador programado para el próximo martes. Se trata de Enzo Roco y Ben Brereton Díaz, quienes recibieron su segunda tarjeta amarilla y quedaron suspendidos para este choque.

Debido a esto, el Blackburn Rovers no perdió el tiempo y anunció rápidamente que el atacante nacional regresará a Inglaterra para sumarse a las ordenes del entrenador Tony Mowbray.

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales del equipo británico, donde aclararon que Big Ben aterrizará durante el fin de semana en suelo europeo y terminará anticipadamente su periplo con la Roja.

Por el momento, Brereton se enfocará en continuar con su senda goleadora en el Blackburn, ya que actualmente lleva 13 goles en la Championship y es la figura indiscutida de su elenco, incluso siendo observado por equipos de la Premier League.

Sobre un eventual regreso a Chile, la Roja finalizará el martes ante Ecuador su participación en las eliminatorias durante este 2021, torneo que regresará recién a fines de enero.

En dicha fecha, el combinado nacional se enfrentará ante Argentina como local y Bolivia de visitante, convocatoria que seguramente tendrá al atacante nacional como carta fija.

🟨 Having picked up a booking in Paraguay, @benbreo will now have to serve a suspension and won't be able to feature for his country against Ecuador.

✈️ He will be returning early from international duty and is expected to land back in England over the weekend.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/guwZteDfa9

— Blackburn Rovers (@Rovers) November 12, 2021