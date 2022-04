Ben Brereton valoró su regreso a las canchas tras lesión: “Fue frustrante para mí estar al margen”

(Agencia UNO) – El seleccionado chileno Ben Brereton valoró estar de regreso, luego de una lesión de tobillo con compromiso ligamentoso que lo tuvo un mes y medio fuera de las canchas.

El ariete de 22 años se lesionó el 14 de febrero defendiendo al Blackburn Rovers por la Championship League y volvió a pisar un campo el 29 de marzo por la Roja, en la derrota ante Uruguay por las Clasificatorias al Mundial de Qatar.

Además, el oriundo de Stoke ya jugó el pasado sábado en el empate ante Coventry City por la segunda división inglesa.

En diálogo con la web del Blackburn Rovers, Brereton Díaz declaró que “estoy feliz de estar de regreso y espero jugar sin lesiones y poder marcar algunos goles en el camino. Estar lesionado es lo peor. Me encanta jugar al fútbol y fue frustrante para mí estar al margen”.

“Fue decepcionante para mí no poder entrenar y jugar con los muchachos durante el tiempo que estuve lesionado”, agregó.

Respecto a la recta final de la Championship, el británico-chileno sólo piensa en sumar la mayor cantidad de puntos posibles para meterse en la liguilla por el ascenso a la Premier League.

“Tenemos seis juegos importantes para el final y todos tenemos hambre de llegar a donde queremos estar. Es un momento crucial. Hay que mantenernos unidos y seguir trabajando duro para terminar la temporada en lo alto”, indicó.

“Tenemos que terminar el trabajo, estar entre los seis primeros y jugar cada minuto como si fuera el último. Espero con ansias los últimos seis juegos ahora y quiero tener muchos minutos”, complementó ‘Big Ben’.

Para finalizar, Brereton dijo que “he jugado muchos partidos para Rovers y Chile esta temporada y el descanso me ha permitido sentirme con energía. Me siento bien y estoy listo para seguir adelante”.