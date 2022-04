“Nos divertimos y jugamos FIFA”: Ben Brereton cuenta cómo es su relación con La Roja y quiénes son sus más cercanos

Ben Brereton ha llamado mucho la atención de los chilenos desde que se integró al plantel de La Roja, tanto por su talento en la cancha como por su simpática presencia.

Ayer se publicó una entrevista que dio el goleador de la selección a la revista inglesa Four Four Two, en la cual detalló por primera vez cómo es su relación con los jugadores del equipo.

“La primera vez en el vestuario estaba muy nervioso porque no podía hablar español, pero todos los muchachos son brillantes“, dijo.

Además, detalló que “con los que más me entendí fueron los hermanos Díaz, Paulo y Nicolás, son unos muchachos fantásticos. Y Tommy (Alarcón), que juega en La Liga con el Cádiz”.

“Lo he disfrutado desde el principio. Aunque no hablo el idioma, me llevo bien con todo el mundo. Nos divertimos y jugamos FIFA. Me hacen sentir bienvenido, es un grupo unido”.

También explicó que para hablar con ellos lo logra “charlando en un inglés entrecortado. Aún puedes tener una conversación. No ha sido un problema”.