Ben Brereton quiere dejar atrás su paso en Villarreal y estaría a punto de recalar en la Premier League

El delantero nacional Ben Brereton está a un paso de retornar a Inglaterra, luego de que el Sheffield United acelarara las negociaciones para conseguir un préstamo.

El chileno no lo ha pasado nada de bien en el Villarreal, donde no ha sumado los minutos que esperaba y en el que ni siquiera ha convertido un gol.

A raíz de esto, el submarino amarillo quiere que retome su confianza y lo cedería al cuadro que actualmente milita en la Premier League.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en transferencias, consignó que Big Ben viajará entre este miércoles y jueves a Gran Bretaña para hacerse los exámenes médicos.

Una vez superados, firmará contrato hasta junio del 2024 sin opción de compra, esto porque el Villarreal sí pretendería usarlo en el largo plazo.

🚨🔴 Ben Brereton Díaz to Sheffield Utd, here we go! Agreement reached on loan deal until June, @relevo first called interest.

Brereton Díaz will travel in the next 24h for medical tests and contract signing.

No buy option clause included, he’ll return to Villarreal in June. 🇨🇱 pic.twitter.com/17wMheefob

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024