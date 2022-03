Es cuestión de días para que La Roja deba enfrentar las próximas dos fechas trascendentales para sentenciar su camino en las Clasificatorias a Qatar 2022.

Con la premura del tiempo, recientemente se dio a conocer la nómina definitiva de Martín Lasarte para los entrenamientos de la Selección Nacional de cara a los duelos con Brasil y Uruguay.

En el listado de jugadores, se convocó al delantero chileno-inglés Ben Brereton, quien actualmente se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una lesión en un partido de los Blackburn Rovers, resultado con un esguince que afectaron sus ligamentos en el tobillo izquierdo.

Una situación que ha mantenido bajo incertidumbre su participación en las Eliminatorias.

Lee también: El Blackburn Rovers se molestó por nominación de Brereton a la Roja: Publicaron este mensaje

Bajo ese contexto, desde los Rovers manifestaron su posición respecto de su nominación, asegurando que “aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación”.

🇨🇱 @benbreo has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.

A final decision is yet to be made regarding his fitness and potential involvement.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/MPhlpiemEw

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 14, 2022