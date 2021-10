El Team Chile sigue sumando logros en el Sudamericano de Atletismo Sub-23 que celebra en Guayaquil, Ecuador. Este domingo, la atleta nacional Berdine Castillo se impuso en la final de los 800 metros planos.

La deportista de 20 años consiguió un nuevo oro para el equipo chileno tras cruzar la meta con un tiempo de 2 minutos, 5 segundos y 98 centésimas, superando a la brasileña Isabelle Cristina de Almeida y Anita Poma de Perú.

Se trata de la cuarta presea dorada para Chile durante el campeonato, luego del triunfo de Laura Acuña en los 1.500 metros y el lanzamiento de disco de Catalina Bravo y Lucas Nervi.

¡SUMEN OTRO OROOOOO! 🤩 Berdine Castillo 🇨🇱 fue la más rápida en los 800 metros planos y se cuelga la medalla de oro 🥇 en el Sudamericano Sub-23 de Ecuador 🇪🇨. ¡Felicitaciones! 😉#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/D31s9a5D6m — Team Chile (@TeamChile_COCH) October 17, 2021

Esta victoria se suma a una importante lista de logros de la joven, quien ya figura como una de las grandes promesas del deporte nacional. Nacida en Haití, Berdine llegó a Chile en 2006 luego de ser adoptada por una familia chilena.

“Mi papá trabajaba en la Fuerza Aérea, y a él, por las comisiones, lo mandaban a distintos lugares. Le tocó Haití y me conoció en un hogar. Fuimos agarrando un lazo, y le mandaba fotos a la familia en Chile. Después llegaron a la conclusión de que me querían adoptar”, cuenta. Ese fue el inicio de una nueva vida que años más tarde la llevaría al atletismo”, comentó en agosto de 2019 al Diario AS.

Respecto a quienes la consideran como una promesa, en ese entonces manifestó que “no es negativo, lo siento como algo bueno”, sin embargo también lo ve como “una presión que ponen en esa persona. Me parece bien que la gente se motive con otras personas que representan al país. Siento una presión, pero a veces me gusta. Si antes daba lo mejor, ahora doy el doble“.

“Mi principal meta es seguir corriendo, representando a Chile y bajando mis marcas en las pruebas que hago”, añadió en dicha entrevista.