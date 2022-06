De “hay que bancarlo” a “está loco”: Twitteros se dividen tras el debut de Eduardo Berizzo al mando de La Roja

No fue un buen arranque para la selección chilena en su gira por Asia, luego de que cayera por la cuenta mínima ante Corea del Sur en el primero de los tres amistosos que tendrá el elenco nacional.

La derrota ante los Tigres del Oriente marcó el debut de Eduardo Berizzo como nuevo entrenador del equipo, quien en su primera formación optó por varias sorpresas dentro de la oncena titular.

El Toto decidió que el arquero titular sea Fernando De Paul, último guardameta convocado a esta serie de encuentros. Además, también determinó que Gary Medel juegue de volante de corte y no como defensa como lo hace habitualmente.

Las decisiones del ex ayudante de Marcelo Bielsa no pasaron desapercibidas en redes sociales, ya que varios usuarios se mostraron incrédulos por el planteamiento mostrado en el Estadio Mundialista de Daejeron.

Sin embargo, hubo varios usuarios que llamaron a la calma tras lo mostrado por la escuadra nacional. Incluso, varios de ellos criticaron más que nada el rendimiento de los propios futbolistas antes que al estratega.

“Paciencia y tiempo”, “hay que bancarlo” o “no tenemos ninguna oportunidad”, fueron solamente algunos de los comentarios de parte de la fanaticada nacional.

No entiendo la función de Gary Medel en la selección de Berizzo.

Más cambios Berizzo. Valencia no es puntero. #LaRojaXCHV

No lo llame más profesor Berizzo #LaRojaxCHV

Van 70 minutos y aún no ingresa Víctor Felipe Méndez. Renuncia Berizzo.

Me gusta de Eduardo Berizzo que jugador que la agarra tiene opciones de pase

Resumen? No nos hicieron cinco porque son hediondos de malos. Y algunos esperando que la Fifa nos haga ir a pasar vergüenza al mundial. Tiene trabajo don Berizzo… #LaRojaxCHV

Se inicia un nuevo proceso de #LaRoja con Berizzo. Paciencia y tiempo no esperemos que jueguen con la generación Dorada. #Chile

NO TENEMOS NINGUNA OPORTUNIDAD CON ESTE TIPO!

como matan a Berizzo en su primer partido, con una semana de entrenamiento, con una nomina q al parecer no la hizo él, jugando de visita, con el segundo del grupo A de Asia y q va al mundial? #VamosChile

No se como pueden matar a Berizzo por 60 min jugados en su primer partido, la renovación de una selección no se hace en un partido, si remarcaría un error seria incluir a jean Meneses, pero luego de este partido no debería ser considerado. Para esto son estos partidos #LaRojaXCHV

