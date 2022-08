Bill Russell, la legendaria estrella de la NBA falleció a sus 88 años

(EFE/CHV Noticias) – Pocos jugadores tuvieron un impacto en la historia del baloncesto como el de Bill Russell, legendario pívot de los Boston Celtics que falleció este domingo a los 88 años.

El ex basquetbolista tuvo una exitosa carrera que le vio conquistar once títulos de la NBA, ser el primer técnico afroamericano de los deportes estadounidenses y un incansable luchador contra las discriminaciones.

Bill Russell, nació el 12 de febrero de 1934 en Monroe (Luisiana) y “falleció en paz”, con su mujer Jeannine a su lado“, informó su familia en un comunicado publicado en la mañana.

Desde la NBA publicaron un comunicado, donde le otorgan su pésame a la familia y destacan su carrea.

“Bill Russell fue el más grande campeón en los deportes en equipo. Los incontables reconocimientos que recibió en su histórica carrera con los Boston Celtics, incluido el récord de once títulos, y cinco premios MVP, solo explican parcialmente el inmenso impacto de Bill en nuestra liga y en nuestra sociedad”, destacó Adam Silver en un comunicado publicado por la NBA

NBA Commissioner Adam Silver's statement regarding the passing of Bill Russell. pic.twitter.com/3BcZDnKjxK

— NBA (@NBA) July 31, 2022