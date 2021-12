El equipo de la figura nacional Ben Brereton Díaz, Blackburn Rovers, informó este domingo que su partido ante el Hull City fue suspendido debido a casos positivos de COVID-19 en el equipo rival. Este duelo correspondía a la 24ª fecha de la Championship League de Inglaterra.

A través de un breve comunicado, el conjunto del artillero de la Roja señaló que “el partido de hoy se ha pospuesto debido a casos positivos de Covid-19 en el equipo de Hull City”

“Los Rovers se disculpan con los seguidores que han viajado al MKM Stadium por la decepción y las molestias causadas por la notificación tardía del aplazamiento”, agregó.

Lee también: Tragedia enluta al fútbol mundial: Jugador murió tras golpearse la cabeza durante un partido en Argelia

Cabe señalar que, Brereton Díaz venía de anotar un doblete en la fecha pasada en la que ganaron 4-0 a Birmingham City. Esta actuación le permitió llegar a 19 goles en 23 encuentros, consolidándose en el segundo puesto de la lista de máximos goleadores de la segunda categoría del fútbol inglés.

De esta manera, los Rovers volverán a jugar el miércoles 29 de diciembre, cuando reciba al Barnsley desde las 16:45 horas de Chile.

🗞️ Today’s fixture has been postponed due to positive Covid-19 cases in the Hull City squad.#Rovers apologise to supporters who have made the journey over to the MKM Stadium for the disappointment and inconvenience caused by the late notice of the postponement. 💙

🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 26, 2021