La falta de gol se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza de Martín Lasarte en la última fecha triple de las eliminatorias, donde la selección chilena convirtió solamente un gol en tres partidos.

Para intentar saciar esto, el técnico charrúa argumentó que es esencial tener a disposición a Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Ben Brereton, quienes por diversos motivos no estuvieron presentes en el último duelo ante Colombia, donde la Roja sufrió una dolorosa caída por 3-1.

Pero la situación comienza a cambiar para Machete, esto porque el Blackburn Rovers oficializó que finalmente cederá a Brereton para la próxima fecha triple de las clasificatorias, la cual se disputará a inicios de octubre.

Tras las diversas complicaciones de la Premier League y la Championship para permitir el viaje de los seleccionados a Sudamérica, finalmente este lunes el propio club inglés anunció humo blanco en las negociaciones que mantenían con el delantero.

“Los Rovers han llegado a un acuerdo con la Asociación de Fútbol de Chile para que Ben Brereton Díaz esté disponible tanto para el club como para el país en el futuro. Te estaremos apoyando en octubre”, afirma el equipo en sus redes sociales.

Además, el entrenador del Blackburn, Tony Mowbray, señaló que el acuerdo el para que el futbolista de 22 años pueda estar en los dos primeros encuentros de la próxima fecha FIFA, ya que en caso de participar del tercer partido, debería obligatoriamente estar en cuarentena por 10 días en su regreso a Inglaterra.

De esta forma, Brereton sería parte de los cruciales choques ante Perú en Lima y Paraguay en Santiago, quedando ausente del cotejo ante Venezuela, también en suelo nacional.

