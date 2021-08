Una dura negociación tienen por estas horas los dirigentes de la ANFP con el Blackburn Rovers de Inglaterra, equipo de la segunda división de ese país en el que milita el seleccionado nacional Ben Brereton Díaz.

Esto porque el elenco británico anunció esta mañana que todavía no decide si cederá al delantero a que viaje a Sudamérica y juegue la trascendental fecha triple de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

La situación se da debido a las restricciones para viajeros que todavía rige en Inglaterra, donde el futbolista de 22 años debería cumplir una estricta cuarentena de 10 días al regresar a la nación, lo que generó la polémica advertencia de su club.

A través de su cuenta de Twitter, el Blackburn informó que “está esperando más consejos del Gobierno y las autoridades del fútbol con respecto a las regulaciones de COVID-19 antes de que se tome una decisión sobre su participación”.

De esta forma, Martín Lasarte suma un nuevo dolor de cabeza de cara a los partidos ante Brasil, Ecuador y Colombia, esto luego de que se confirmara que Alexis Sánchez no forma parte de los convocados tras no superar sus lesiones.

Brereton estaba teniendo un ilusionante inicio de campaña en la Championship de Inglaterra, donde hasta el momento anotó tres goles en cinco partidos, siendo pieza fundamental de su equipo.

