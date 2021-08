Luego de que en un principio anunciara que esperarían a ver si lo autorizaban a viajar, finalmente este miércoles el Blackburn Rovers confirmó que no cederá a Ben Brereton a jugar por la selección chilena en la trascendental fecha triple de eliminatorias.

A través de una declaración dada a conocer en sus redes sociales, el elenco británico aclaró que esta decisión fue tomada por todos los clubes que componen la Championship, segunda división de Inglaterra.

Así, se suma a lo dado a conocer por las instituciones de la Premier League, quienes también afirmaron que no dejarán viajar a los jugadores a participar de las clasificatorias sudamericanas.

Lee también: “Cállate, que te robamos Las Malvinas”: Jugador de Melipilla reveló complejo momento que vivió con un árbitro en Chile

Esto se da debido a que, al regresar, todos los que provengan de este lado del contienen deberán cumplir una estricta cuarentena de 10 días, por lo que no podrían asistir a los entrenamos y tampoco a los partidos.

En el caso de Brereton, el Blackburn comunicó que “como resultado de la declaración de la EFL Championship. El club confirma que Ben Brereton Díaz no viajará a Sudamérica para reunirse con Chile para los partidos clasificatorios de la Copa del Mundo contra Brasil, Ecuador y Colombia”.

De esta forma, y pese a que la FIFA indicó que es obligación de los equipos permitir asistir a los encuentros a los jugadores, Martín Lasarte perdería una pieza clave de cara a los duelos que comienzan la otra semana, baja que se sumaría a la de Francisco Sierralta que milita en el Watford.

Lee también: La emoción de Abarza tras ganar el oro en Tokio 2020: “Con trabajo se puede lograr cualquier cosa, hasta lo imposible”

La Roja jugará el 2,5 y 9 de septiembre una fecha triple ante Brasil en Santiago y Ecuador y Colombia en condición de visitante.

EFL clubs have today taken the collective decision not to release players for international matches that are to be played in countries on the UK Government’s ‘red list’ next month.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/wzfcUOiFqb

— Blackburn Rovers (@Rovers) August 25, 2021