(Agencia UNO) – Blackburn Rovers lanzó en la presente jornada una línea de camisetas con el rostro del delantero chileno-inglés Ben Brereton, quien marcó el viernes su primer gol por la Roja.

El jugador de 22 años, de madre chilena, anotó la única cifra en la victoria del combinado nacional por 1-0 sobre Bolivia, en el Arena Pantanal de Cuiabá, por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América de Brasil.

Ante esto, el club donde milita Brereton y que juega en la Championship League inglesa (Segunda División) anunció una venta de poleras con el estampado del atacante.

La indumentaria, con un valor de 15 euros (cerca de $13.000), se caracteriza por tener la cara del ariete con la bandera chilena y el escrito “Brereton Díaz”.

“Las camisetas de Brereton Díaz ya están disponibles para ordenar en línea. Opciones de entrega internacional disponibles”, indicó el Blackburn Rovers en redes sociales.

💥 NEW 💥

👕 Brereton Diaz t-shirts now available to order online. 🇨🇱

🌎 International delivery options available. 😉

💻 Buy now ➡️ https://t.co/O0EKq9puv8#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/PUVZmTMcO8

— Blackburn Rovers (@Rovers) June 19, 2021