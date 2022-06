“Quiero llegar viva a mi casa”: La súplica de una boxeadora a su entrenador para que terminara la pelea

La mexicana Alma Ibarra se enfrentó el pasado sábado a la estadounidense Jessica “Caskilla” Mc Caskill, siendo la última quien resultó como ganadora tras un nocaut en el cuadrilátero del Tech Port de San Antonio, Canadá.

Sin embargo, el punto cúlmine del encuentro llegó cuando la boxeadora mexicana le rogó a su entrenador para que detuviese la pelea, lo que pudo ser captado por la transmisión de DAZN.

Según se apreció, al término del tercer round la boxeadora le dijo lo siguiente a su representante: “No, no, no, yo quiero llegar viva a mi casa”.

Con una cara que reflejaba evidente angustia y ante la superación que ya venía acumulando por parte de su rival, Ibarra decidió dar un paso al costado y no continuar con las otras nueve rondas que restaban.

Alma Ibarra doesn't come back out and Jessica McCaskill retains her titles 😯#McCaskillIbarra | #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/pHHeg9DVr1

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2022