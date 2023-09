Boxeo argentino de duelo: Entrenador murió en pleno combate de su pareja

Este sábado los fanáticos del boxeo argentino se vistieron de negro para acompañar a la peso pluma Sabrina Pérez, quien debió decirle adiós inesperadamente a su entrenador y pareja, Diego Arrúa.

La desafortunada situación ocurrió la noche del viernes en medio del combate en que la boxeadora argentina defendería su título como Campeonato Mundial Interino de Peso Pluma Femenino contra la australiana Skye Nicolson en Tijuana, México, cuando el instructor de 58 años sufrió problemas al corazón.

Durante el último round del Título Mundial interino de peso pluma por el WBC el entrenador, que se encontraba sentado entre el público asistente, cayó al suelo de un momento a otro.

Si bien esta situación no frenó el combate, una vez que Sabrina consiguió la victoria captó la gravedad de lo ocurrido y abandonó el ring para acompañar a su pareja hasta un hospital cercano donde no pudieron salvarlo, ya que había sufrido un infarto fulminante.

Tras este triste incidente, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, escribió vía X (ex Twitter) la melancolía de lo sucedido. “Con profunda pena hemos sido informados del repentino fallecimiento del entrenador argentino Diego Arua quien sufrió un infarto fulminante durante la pelea de Sabrina Pérez en Tijuana”, partió diciendo.

“Los servicios médicos hicieron todo lo posible y falleció en el hospital general QDEP”, cerró Mauricio Sulaimán agradeciendo el trabajo médico para intentar salvar al entrenador.

Sabrina Perez's trainer & her husband Diego Arua has died of a heart attack after collapsing at the end of her defeat to Skye Nicolson in Mexico last night and coaching her wife until of his last breath👀💔#Boxing | #DiegoArua pic.twitter.com/XKnQamge0W

