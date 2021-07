El arquero de la selección chilena Claudio Bravo manifestó su alegría por las grandes campañas que ha tenido la guardameta nacional Christiane Endler, quien lleva cinco años consecutivos en el fútbol europeo.

En conversación con el sitio oficial de la Roja, el jugador del Real Betis fue consultado sobre si se considera un referente para los jóvenes que recién están comenzando su carrera al arco. Aquí, el formado en Colo Colo dijo que “tenemos muchos ejemplos donde los niños pueden aferrarse o seguir. Está el caso de Tiane que juega en el extranjero. Es una de las mejores, para mí es la mejor arquera del mundo y eso habla muy bien de la disciplina, el carácter y el trabajo que ella ha dedicado durante toda su carrera”.

“Tenemos espejos donde los niños pueden mirarse, creo que eso habla muy bien. El tiempo es el que finalmente se encarga de posicionar a estos chicos el día de mañana de donde quieran estar”, agregó.

Lee también: Brasil es el primer finalista de la Copa América tras derribar a Perú en Río de Janeiro

Además, el ex Barcelona felicitó a la selección femenina por su histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que consideró como un hecho “importante y valioso”. “(Hay que) felicitar a todas las chicas por lo que han logrado, por lo que les queda por conseguir. Están a las puertas de jugar unos Juegos Olímpicos, que es algo maravilloso, espero que lo disfruten, que lo valoren, que se preparen de la mejor manera posible, que no dejen pasar la oportunidad ni siquiera un segundo”, dijo.

“Me queda nada más felicitarlas porque van por un buen camino. Desde aquí todo nuestro apoyo, todo nuestro agradecimiento también porque sabemos el corazón enorme que tienen fuera de nuestra actividad. Cuentan con nosotros para lo que quieran”, añadió.

Por otra parte, Bravo se refirió también a su relación con los arqueros más jóvenes que han integrado la escuadra nacional en el último tiempo, como lo han sido Brayan Cortés o Gabriel Castellón, donde señaló que trata de “colaborar de la mejor manera posible, trato a mis compañeros, tanto a nivel de selección como a nivel de club, de traspasar la experiencia, lo que uno puede irles corrigiendo o ayudando, siempre con el respeto que se merece cada uno”.

Lee también: Homenaje a Oliver Atom: Alemania presentó su nómina para los Juegos Olímpicos al estilo Supercampeones

Finalmente, el bicampeón de América analizó sus más de 20 años de carrera y los sacrificios que esto conlleva. A pesar de esto, declaró que nunca se ha sentido “un prisionero de mi actividad, nunca me he cuidado de una manera que me generé un estrés. Todo lo contrario, me he sabido cuidar, alimentar y descansar. Pero no vivo las 24 horas del día siendo un futbolista, mi etapa me dura 3 o 4 horas al día, pero tampoco he tenido una vida en cuanto al hecho de privarme”.