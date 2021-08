El portero del Real Betis, Claudio Bravo, negó haber puesto en duda su participación con la Roja en la triple fecha de Clasificatorias de septiembre.

La polémica surgió luego de que el periodista Cristián Peñailillo afirmara en el programa Metropolis Central de Radio La Clave que conversó con el meta nacional sobre la decisión de la liga española de no ceder a los jugadores sudamericanos para jugar por sus selecciones.

El panelista afirmó que guardavallas le habría señalado sobre el tema que “el problema es que los que te pagan son los clubes y te tienes que regir bajos sus órdenes. Y en eso hay que tener cuidado”.

Sin embargo, tras la publicación de sus dichos en diversos medios, Bravo salió a desmentir estas declaraciones, asegurando que no se ha referido públicamente sobre ello.

El arquero le respondió a un usuario de Twitter que opinó sobre sus supuestas palabras. “Envíame el audio o el video de la nota. No me he referido a este tema en ningún sitio y mucho menos me han contactado para hablar. ¡No crea todo! No haga juicio antes de”, afirmó.