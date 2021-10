El delantero de la selección chilena Ben Brereton abordó en profundidad su llegada al combinado nacional, luego de que fuera nominado por primera vez en junio pasado para los encuentros clasificatorios ante Argentina y Bolivia.

En entrevista con el diario inglés The Sun, el nacido en Stoke analizó sus participaciones con la Roja, además de las complicaciones que ha tenido para aprender el español durante el último tiempo.

“Para ser honesto todavía estoy luchando un poco para aprender el español. Mi novia y yo estamos trabajando con un tutor que nos está enseñando cómo se habla el idioma en Chile”, describió el delantero del Blackburn, cuya madre es chilena nacida en Concepción.

“Es difícil, pero lo estamos logrando”, agregó respecto a este ítem.

Además, el futbolista de 22 años recalcó que, desde que participa con el combinado nacional, “estoy más duro, más físico ahora y más seguro”, expresando que creció en el aspecto físico, lo que también lo ha beneficiado en la Championship.

“Creo que ahora tengo un poco de ventaja sudamericana en mi juego y eso se nota en la forma en que estoy consiguiendo goles”, señaló el atacante, quien lleva 10 anotaciones en lo que va de la temporada con su equipo.

En cuanto a lo vivido en los últimos meses, donde se volvió muy conocido y querido por el país, Brereton calificó todo como “experiencias increíbles. Hacer esos comerciales, jugar con grandes estrellas. Estoy orgulloso de poder representar ahora el lado de la familia de mi madre, pero también estoy orgulloso de ser de Stoke y jugar para Blackburn”.

“Sigo siendo uno de los muchachos y no olvido de dónde vengo y lo duro que he trabajado para llegar a donde estoy”, cerró el ex seleccionado juvenil de Inglaterra.

Brereton está considerado como titular para el trascendental duelo esta noche de la Roja ante Perú, encuentro que comenzará a contar de las 22:00 horas de Chile.