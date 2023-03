La sorprendente respuesta de Brereton al ser consultado sobre su palabra chilena favorita: “Es encantadora”

Fue hace un año y medio cuando el nombre de Ben Brereton comenzó a volverse popular, esto tras su participación con la Selección Chilena en la Copa América del 2021, donde el delantero terminó siendo una de las figuras.

Una vez concluido el certamen, el atacante nacido en Stoke, Inglaterra, se volvió uno de los futbolistas más queridos por los hinchas con sus goles y buen rendimiento en la cancha.

Adicionalmente, los fanáticos le agarraron cariño al “Big Ben” por su simpatía, la cual ha demostrado en cada una de las entrevistas que le han hecho.

Su palabra favorita

Ahora, el atacante del Blackburn Rovers reveló cuál es la palabra chilena que más le gusta, respuesta que generó una sorpresa total ya que se trata nada menos de que un tradicional alimento.

“Me gusta la palabra ‘empanada’ porque me gusta la comida y, cuando podemos después de un partido, me gusta comerme un par”, reconoció en conversación con AS Chile.

Incluso, Brereton reconoció que “en Inglaterra mi familia me hace, así que para mí es una buena palabra y es encantadora”.

Seguramente, el goleador de La Roja quiera disfrutar de unas buenas empandas tras el amistoso de este próximo lunes 27 de marzo, día en que Chile se mida ante Paraguay a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.