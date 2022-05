¡Espectacular! Blackburn premia a Ben Brereton con tremendo galardón tras su increíble temporada

Una sensacional temporada es la que ha tenido el delantero chileno Ben Brereton Díaz en Europa, donde ha conseguido anotar más de 20 goles con el Blackburn en la Segunda División de Inglaterra.

Debido a esto, el propio equipo británico decidió premiar al nacional, quien fue elegido por sus propios compañeros como el mejor futbolista de la temporada, la que fue sin duda la mejor de su corta carrera.

En tanto, el atacante de 23 años también fue galardonado como el mejor jugador junior de su equipo, trofeos que lució en una ceremonia realizada este martes y en la que compartió con el resto del plantel, dirigentes y funcionarios.

🏆 @benbreo was also the recipient of the Junior Rovers Player of the Year award.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/bHrARQgxjY

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 4, 2022