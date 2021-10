El delantero chileno de origen inglés, Ben Brereton, protagonizó un saludo de Halloween del Blackburn Rovers en redes sociales.

La escuadra donde milita el atacante de la Roja subió una foto en su cuenta de Twitter donde aparece el seleccionado nacional junto a una calabaza con el número 12, en referencia a los goles que el ariete lleva esta temporada.

“Pocas cosas asustan más que el ‘letal Díaz’, que ya ha anotado 12 goles en la liga esta temporada”, señalaron los Blue and Whites.

Brereton Díaz viene de ser figura en el pasado encuentro de los Rovers, donde convirtió un doblete para darle el triunfo por 2-1 a su equipo sobre el Derby County, por la decimoquinta fecha de la Championship.

El delantero nacional pasa por el mejor momento de su carrera, ya que por ahora se ubica como el segundo máximo artillero del torneo del ascenso inglés.

Además, viene de convertir en las últimas dos victorias de la Roja por las Clasificatorias, primero en el 2-0 sobre Paraguay y luego en el 3-0 ante Venezuela.

🎃 Happy #Halloween!

💀 There aren't many things scarier than '𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐲 𝐃𝐢𝐚𝐳', who has already grabbed himself 𝟏𝟐 league goals this season!#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/EP8ZdgbHBs

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 31, 2021