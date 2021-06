Una gran noticia se dio a conocer esta jornada para los fanáticos del fútbol, una que se da cuando el histórico portero italiano, Gianluigi Buffon, ha cumplido los 43 años.

Este jueves se confirmó el bombástico retorno golero al club donde dio sus primeros saltos bajo los 3 palos: el Parma.

El Parma Calcio 1913 fue testigo de su debut hace ya 26 temporadas y el portero ha decidido que ahí será el lugar donde, seguramente, veremos sus últimas atajadas, pues él ídolo ya había manifestado sus intenciones de abandonar el profesionalismo.

En Twitter, el club le dio la bienvenida a “Superman” con un cinemático tráiler. “Está de vuelta en casa”, publicaron.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021