La Roja al acecho: Revelan audio clave en el que Byron Castillo reconoce no haber nacido en Ecuador

La teleserie en la que está envuelto Byron Castillo suma un nuevo capítulo, y quizás el más importante de todos. Esto porque se reveló un audio en el que el jugador reconoce no haber nacido en Ecuador. Peor aún, admite que llegó al mundo tres años antes de lo que dice su documento oficial.

En concreto, el diario británico Dailymail accedió a una conversación que el defensa tuvo con un integrante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en 2018, donde confesó que él y su familia vienen de Tumaco, Colombia.

El ente rector del balompié ecuatoriano estuvo realizando ese año una investigación contra el club local Norte América por falsificación de documentos en varios jóvenes, entre los que estaba incluido el lateral derecho.

“En el 95”

En los audios dados a conocer por el citado medio, la persona que realiza las indagatorias le dice: “¿Exactamente cuándo eres nacido?”, a lo que Castillo responde: “En el 95”. “¿Y en la cédula de qué año tienes?”, insiste el personero de la FEF. “98”, contesta el aludido.

Posteriormente, el actual zaguero del León de México contó que cruzó la frontera para ir a probarse en un equipo. “Fui a hacer unas pruebas a San Lorenzo, eso lo recuerdo muy bien. Nunca me eligieron para ninguno de los equipos en esas pruebas, pero mi amigo que fue elegido nunca apareció, así que fui en su lugar”, relató.

En estos antecedentes, el hombre que fue constantemente citado por el técnico Gustavo Alfaro indicó que “me fui a casa. Les dije a mis padres que me tengo que ir, pero en ese momento no teníamos dinero, eso lo recuerdo muy bien. No había dinero”.

“Comencé a llorar. Así que mi papá dijo que tal vez en otro momento y mi mamá también. Mi mamá estaba preocupada (…) Mi papá se fue como a las 7, volvió a las 11 o 12, con 20.000 pesos colombianos. Con eso viajé a San Lorenzo”, sostuvo el aludido, relatando que desde esa institución pasó a Norte América.

Certificado de bautismo

El periódico británico agregó una serie de documentos en los que se certifica que Castillo nació en territorio colombiano y que fue bautizado el 25 de noviembre de 1996, cuando ya tenía un año, el cual estaría validad por el Registro Civil.

Asimismo, todo esto no habría sido presentado por los abogados de la ANFP en la demanda, la que fue rechazada por parte de la FIFA, pero que continúa en etapa de apelación.

De hecho, este jueves 15 de septiembre hay una audiencia clave en la que el lateral derecho está citado, aunque su representante legal, Andrés Holguín, confirmó que utilizará su derecho a guardar silencio.

Por último, el futbolista menciona a Marcos Zambrano, dueño por aquel entonces del Norte América, de ser la persona que le proporcionó todos los documentos en los que se acreditaría su nueva fecha de nacimiento.

El Dailymail, finalizó en que intentaron contactar a la FIFA y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para abordar estos desconocidos antecedentes, pero se negaron. Todo, cuando faltan prácticamente dos meses para el inicio de Qatar 2022 y en donde la Tricolor abrirá la competencia frente a la selección local.