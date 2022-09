Byron Castillo hace inédita confesión en la previa de audiencia clave: “Hubo un momento donde exploté”

A solamente un día de una audiencia que puede ser clave para el futuro de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, Byron Castillo rompió el silencio y se refirió públicamente al escándalo en el que está metido.

En entrevista con Telemundo, el defensa se refirió a la investigación que está realizando la FIFA por presuntas irregularidades en su nacionalidad, ya que aparentemente nació en Colombia y en un año que no concuerda con su documento oficial.

Específicamente, el lateral derecho aseguró que “pasé un momento de mi carrera duro porque el problema viene de años, no es de ahora. Esto ya estaba muy solucionado de Ecuador”.

El actual futbolista del León de México apuntó a que “se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile)” y que todo lo generado se dio porque “replicaron lo que fue el caso en la prensa y se hizo noticia”.

“Hubo un momento donde exploté”

Castillo dijo sentir que “todo el mundo me atacaba. Me escribían y (yo) decía ‘guau qué pasa’. Llegó un momento en el que quise no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios, me gritaban miles de cosas”.

De todos modos, sostuvo que varias personas lo respaldaron en un tenso momento. “Tuve mucha gente que me apoyó, como mi familia en ese momento (que me decían) que siguiera, que no hiciera caso a lo que decía la gente”, señaló.

“Más que todo fue gente en las redes y en los estadios que me gritaban, que me decían miles de cosas. Hubo un momento donde exploté y dije ‘ya no puedo”, concluyó.

La entrevista del ex Barcelona de Guayaquil se revela a solamente un día de una audiencia clave en la que está convocado por la FIFA, aunque su abogado, Andrés Holguín, indicó que no comparecerá.