¡Casi la arruina! Distraído camarógrafo se coló en medio de competidores de la final del Mundial de Atletismo

Un camarógrafo de televisión estuvo a segundos de arruinar la competencia de 3.000 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo que se disputa esta semana en la ciudad de Oregón, Estados Unidos.

Esto luego de que el hombre se paró en el carril dos de espaldas a los competidores, mientras estos, agrupados en las primeras etapas de la carrera, todavía corrían por la pista del estadio Hayward Field.

Los atletas debieron enfrentarse a una elección: correr hacia la izquierda o a desviarse a la derecha para no derribarlo.

Afortunadamente para los corredores, el camarógrafo se mantuvo inmóvil y todos los competidores corrieron sin que se detuviera la final.

“Me preocupaba un poco que se lanzara hacia un lado u otro, pero afortunadamente no se dio cuenta de que estábamos allí hasta que todos lo pasamos”, aseguró el atleta estadounidense Evan Jager.

La final, que se desarrolló sin noticias que lamentar, la ganó el atleta marroquí Sufián El Bakkali, quien cruzó primero la meta y se colgó la medalla de oro.

Revisa el video del incidente:

Someone is going to lose his job. During the steeplechase at World Championships in Eugene, camera guy stepped onto the track to film the triple jump (?). #worldchampionships2022 pic.twitter.com/g1MpFMgZdR

— Joanna Schneider (@JoannaSchneider) July 19, 2022