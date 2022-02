Figuras públicas de todo el mundo se han manifestado en relación al conflicto que se está viviendo en Ucrania tras una invasión por parte del Ejército Ruso, debido a una operación militar liderada por el mandatario Vladimir Putin, que incluyó bombardeos en diez ciudades del este país.

El capitán de la selección de fútbol de Ucrania, Alex Zinchenko, quien milita en el club inglés Manchester City, emitió un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram, en que arremetió contra el presidente Putin. “Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo”, fue lo que escribió.

Este post fue censurado por la plataforma. Sin embargo, el futbolista volvió a compartir una reflexión a través del mismo medio, esta vez expresando sus más profundos sentimientos con respecto a la compleja situación que vive su nación.

“Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. No me puedo quedar al margen y no posicionarme“, fue lo que comenzó diciendo Zinchenko.

Posteriormente, el centrocampista dijo que “en la foto se ve mi país en el que nací y crecí. El país que defiendo en el deporte a nivel internacional. Un país cuyas fronteras deberían permanecer inviolables. Mi país pertenece a los ucranianos y nadie se va a apropiar de él. No nos rendiremos. Gloria a Ucrania”.

Mira acá el post de Zinchenko