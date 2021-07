La derrota por 1-0 de la Selección Chilena Femenina de Fútbol ante su par de Japón, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, caló hondo en la Generación Dorada.

Con este resultado, la Roja se quedó sin opciones de avanzar de fase en la cita de los cinco anillos, algo que evidentemente dejó golpeadas a las históricas deportistas, y una de las más afectadas fue Carla Guerrero.

La zaguera, uno de los pilares no sólo de la defensa, sino del combinado nacional, sacó la voz tras el encuentro contra las locales y con evidente tristeza se puso el equipo al hombro, como también lo hace durante los 90′.

“Entregamos todos. Me voy con la entrega. No se dieron los resultados, pero nos entregamos al 100%”, comenzó diciendo la central.

Junto a esto, La Jefa reiteró que “siempre he dicho que el apoyo de la gente ha sido incondicional y que el apoyo lo hemos sentido siempre” es por esto que expresó “disculpas a la gente, porque no se dieron los resultados”.

“La realidad nuestra es diferente a la de las 11 selecciones que están acá. Nos sentimos unas ganadoras”, manifestó Guerrero.

Sin embargo, cuando se refirió a sus más cercanos, no aguantó la emoción: “A mi familia, que me perdone, porque siento que no estuve a la altura”.