Una impactante noticia se dio a conocer este miércoles en el mundo del fútbol con el retiro del delantero Sergio Agüero, quien dejará definitivamente la actividad tras presentar arritmias cardiacas.

El Kun brindó una emotiva conferencia de prensa en la que anunció que no volverá a pisar una cancha como profesional, instancia en la que no pudo contener las lágrimas tras una impresionante carrera en Sudamérica, Europa y la selección argentina.

Posteriormente, el mismo atacante publicó una emotiva carta en sus redes sociales en la que se despide de sus seguidores, aprovechando también de agradecer a todos sus ex compañeros y entrenadores.

En ella, goleador de solamente 33 años detalla que intentó todo para volver a jugar, pero que “tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en estas circunstancias es difícil, pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve la claro desde un principio”.

Luego, señaló que “se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar, sino en los maravillosos 18 años que sí puede hacerlo”.

“Más allá de los títulos conseguidos, que valoro y mucho, mi mayor victoria es haber ganado el respeto de mis colegas y el amor del mundo del fútbol. Eso es algo que no cambiará, que llevaré siempre en mi corazón y que me da mucha fortaleza para lo que vendrá”, agregó.

Finalmente, Agüero cerró el mensaje agradeciendo a los hinchas y aseguró que a vida sigue y queda mucho por delante. Será una nueva etapa, distinta sí, pero que transitaré como lo hice hasta ahora: siempre en positivo, con entusiasmo y alegría”.

Entre los comentarios de la publicación, aparecen distintas figuras del fútbol, tales como Neymar. “LEYENDA 👏 que desfrute de tu nueva etapa crack!”, escribió el brasileño.

A este comentario, se suman los de Pocho Lavezzi, Raheem Sterling, Gabriel Mercado, Leo Paredes, entre otros.