El delantero de la selección inglesa Marcus Rashford se refirió a lo vivido en las últimas horas tras la derrota de su equipo ante Italia en la final de la Eurocopa, donde falló uno de los penales en un momento clave.

A raíz de esto, al atacante del Manchester United le llovieron los insultos en redes sociales, muchos de ellos de carácter racista.

Esto provocó la indignación de parte de las autoridades británicas. Incluso, el primer ministro, Boris Johnson, afirmó que estas personas “deberían avergonzarse”, además de catalogar a los futbolistas como “héroes” por haber llegado a la última instancia del torneo.

Lee también: El aplaudido gesto de Messi para impedir que compañeros argentinos se burlaran de Brasil

Pero el que se descargó ayer fue el propio Rashford, quien escribió un sentido mensaje en redes sociales por las fuertes situaciones vividas en las últimas horas.

Aquí, el joven de 23 años admitió que llegó a esa final “sin confianza”. Pese a esto, se tenía fe para la tanda “pero algo no se sentía del todo bien”.

“Durante la larga carrera me reservé un poco de tiempo y, lamentablemente, el resultado no fue el que quería. Sentí que había decepcionado a mis compañeros de equipo. Sentí que había decepcionado a todo el mundo. Un penalti era todo lo que me pedían para contribuir con el equipo”, continuó.

“Puedo soportar las críticas a mi desempeño durante todo el día, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. No me he sentido más orgulloso de llevar esos tres leones en mi pecho que viendo a mi familia animarme en una multitud de decenas de miles de personas”.

Lee también: Fernanda Pinilla antes de partir a Tokio: “Siento que estoy cumpliendo el sueño de muchas niñas”

A pesar de los insultos, Rashford detalló que ha recibido mensajes que “han sido positivamente abrumadores y ver la respuesta en Withington me dejó al borde de las lágrimas. Las comunidades que siempre me rodearon con sus brazos continúan sosteniéndome”.

“Soy Marcus Rashford, un hombre negro de 23 años de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo eso. Por todos los amables mensajes, gracias. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes”, concluyó el delantero en su posteo en Instagram.