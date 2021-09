El ex juez argentino Javier Castrilli fue presentado este miércoles como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

El trasandino reemplazará a Jorge Osorio, luego de que este martes se anunciara que dejaba el cargo que ocupaba desde agosto del 2020, una vez que se retomó el fútbol chileno en medio de la pandemia por el COVID-19.

En una conferencia de prensa telemática, Castrilli, de 64 años y conocido por su rigurosidad en la cancha, aseguró que tomó el ofrecimiento del ente rector del fútbol chileno por “mi pasión y entrega absoluta para que exista una coherencia absoluta y el compromiso del hacer, cruzar la vereda de la crítica y tomar partido para cambiar la situación”.

Luego, recalcó que “necesitamos decirle a la gente que cree en el fútbol, que nosotros somos creíbles y ese es el norte que perseguimos. Me sometí en toda mi carrera como árbitro a la crítica, porque sin la crítica no se puede crecer.

“La crítica constructiva, con elementos que fundan la opinión y no desde la simple opinología, con elementos contundentes que son irrefutables, así lleve a cabo mi función mediática”, agregó.

Consultado sobre el actual nivel del referato nacional, el ex árbitro argentino señaló que “sería irrespetuoso hacer un juicio de valor público sobre el nivel del arbitraje chileno. Si puedo decir que, para mi criterio, Roberto Tobar está entre los tres o cuatro mejores árbitros del mundo por su jerarquía”.

“Vengo a poner al servicio del fútbol chileno todo lo que humildemente uno ha copiado a través de los años en cuanto a conocimiento, experiencia, vivencia y, humildemente, ser un servidor más para ese beneficio que todos necesitamos y queremos”, añadió.

Anteriormente, Castrilli fue muy crítico con el VAR y las decisiones de jueces en los partidos de Chile en las eliminatorias. Incluso, acusó que hubo penal sobre Arturo Vidal en la derrota ante Brasil y que la mano de Guillermo Maripán ante Bolivia no fue infracción.