Futbolista César Valenzuela entrega detalles de violenta encerrona sufrida: “Nos encañonaron por todos lados”

El actual futbolista de Unión San Felipe y ex seleccionado juvenil, César Valenzuela, sufrió una violenta encerrona el pasado domingo en el kilómetro nueve de la Autopista Los Libertadores.

El volante ofensivo, que estaba junto a su esposa, Yarixa Ríos, y a sus dos hijos de 9 y 3 años, iba camino a Los Andes tras haber visitado a unos familiares en una especial jornada.

Lamentablemente, todo quedó opacado luego de que un grupo de sujetos lo intimidara en un servicentro en el que se detuvo a cargar combustible.

“Nos encañonaron por todos lados”

En conversación con Las Últimas Noticias, el jugador de 30 años dio detalles de lo ocurrido y relató que “vi una pistola que me apuntó de frente y otra por el vidrio de mi puerta. Mi señora me dijo que no bajáramos rápido para evitar algo mayor”.

“Duró creo que un minuto o menos. Aún lo tengo en mi mente. No había terminado de cargar y un auto se estacionó al otro lado de la máquina y se bajaron. Un joven se asomó y traté de poner directa para salir rápido, pero el auto estaba detenido mientras le echaba bencina”.

Si bien dijo que su pareja lo calmó, el ex Palestino recalcó que “nos encañonaron por todos lados, en cosa de segundos abrieron todas las puertas e hice bajar a mi familia. No nos pegaron ni nos hicieron daño”, agregó.

Tras el atraco, Valenzuela y su familia recibieron ayuda de los mismo trabajadores del servicentro, quienes le dieron agua a los pequeños y les prestaron un celular que utilizaron para llamar al padre de Yarixa.

Afortunadamente, el volante tenía una tarjeta de crédito en el bolsillo y pudo comprarle a su hijo menor leche, mamadera y pañales. “Ahora estoy un poco más tranquilo, pero aún me da vueltas los sucedido, sobre todo por lo rápido que pasó”, reconoció.

Durante estas horas, el futbolista ha estado realizando todos los trámites necesarios para recuperar su vehículo y los documentos sustraídos, afirmando que ya acudió a una comisaría de Carabineros.

“La gente del fútbol me está ayudando a través de redes sociales. Las encerronas están a la orden del día, uno está consciente que podía pasar en algún momento (…) Uno nunca piensa que le va a pasar, pero nos tocó. Lo más importante es que no sufrimos ningún daño”, sentenció.