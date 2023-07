¡Su futuro está cerca de las canchas! Cesc Fàbregas anunció el fin de su carrera tras 21 años como futbolista

El tiempo pasa y muchas de las grandes figuras que nos deleitaron con su talento durante muchos años se están retirando del fútbol. Hoy es el turno de Cesc Fàbregas, quien a sus 36 años anunció que decidió ponerle fin a su brillante carrera.

El histórico mediocampista español informó su decisión a través de un comunicado, que compartió en sus redes sociales, donde contó que “después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas“.

En ese sentido, el, ahora, ex volante explicó que “no olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como (último club donde militó)”.

Asimismo, hizo un pequeño repaso sobre todos los galardones que alcanzó a levantar, tanto de manera individual, como con sus compañeros de plantel. “He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos”, dijo.

En la misma línea, señaló que “ha sido un viaje imposible de olvidar. Todos los que me han ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino“.

Además, comentó que durante sus larga carrera vistiendo las camisetas de los clubes más importantes del mundo “he vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría”.

“He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino”, agregó.

Por otra parte, reveló que será de su futuro, el que no está alejado de las canchas. “No todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo”, reveló.

En ese sentido, explicó que “este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera. Daré todo lo que esté en mis manos. Así que, después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador. He disfrutado cada minuto en el campo”.