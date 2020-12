El ex delantero de Colo Colo, Sebastián “Chamagol” González comentó por su cuenta de Twitter que sufrió una emboscada por parte de delincuentes en las calles de Santiago el día de ayer.

“Me robaron todo, pero estoy bien”, declaró. Pasada la media noche, el actual comentarista de CDF comentó en un tweet que luego de que relatara el partido entre Huachipato y Coquimbo fue abordado por dos sujetos armados quienes procedieron a robarle su auto y otras pertenencias.

Hoy despues de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo. Encerrona con violencia🤬me robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados.2 hrs despues encontraron el auto chocado

— Sebastián Gonzalez V. (@chamagol32) December 28, 2020