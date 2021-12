Luego de una polémica jornada en la que insólitamente se debió realizar el sorteo por segunda vez, finalmente se conocieron las llaves de octavos de final de la Champions League.

La competencia más importante a nivel de clubes en Europa cuenta únicamente con dos chilenos en busca de la gloria, se trata de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes tendrán un durísimo cruce en la mencionada fase.

Esto porque deberán chocar frente al Liverpool de Inglaterra, elenco que está segundo en la Premier League y que finalizó la fase de grupos con puntaje perfecto tras ganar los seis partidos disputados.

Lee también: Alexis anotó un golazo y fue figura en abultada victoria del Inter sobre Cagliari

Lo anterior convierte a los de Jürgen Klopp en uno de los máximos favoritos para llegar a la final del torneo. Por si fuera poco, el cuadro de los nacionales deberá definir la serie de visitante en el Estadio Anfield.

En otros duelos que sin duda llaman la atención, el PSG de Lionel Messi volverá a visitar el Estadio Santiago Bernabéu para visitar al Real Madrid, en una llave que paralizará el mundo del fútbol.

En tanto, el Manchester United de Cristiano Ronaldo deberá lidiar contra el siempre complicado Atlético de Madrid, mientras que el Manchester City se vio algo más favorecido y se medirá contra el Sporting de Lisboa.

Lee también: Copa de Brasil: Vargas marcó un doblete en triunfo del Mineiro sobre Paranaense en la final de ida

Los encuentros de ida se disputarán entre el 15 y 16 de febrero. Las revanchas serán el 8 y 9 de marzo.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021