Una insólita situación se dio este lunes en el sorteo de los octavos de final de la Champions League, competencia que entrará en su recta final a partir de febrero del 2022.

Todo se inició con un reclamo de dirigentes del Atlético de Madrid tras notar que entre sus posibles rivales estaba el Liverpool, equipo al que no pueden enfrentar ya que ambos chocaron en fase de grupos.

En reemplazo de los ingleses debía aparecer el Manchester United, algo que los organizadores no notaron. Para peor, a los colchoneros les tocó en principio con el Bayern Múnich, máximo candidato a alzarse con el trofeo.

Lee también: Alexis anotó un golazo y fue figura en abultada victoria del Inter sobre Cagliari

Debido a esto, y con el fin de evitar especulaciones, la UEFA oficializó que todo lo realizado anteriormente queda oficialmente anulado, por lo que ahora habrá un nuevo sorteo para ver los cruces de los octavos de final.

“Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League”, argumentó el ente rector del fútbol europeo.

Por si fuera poco, el azar había determinado que en dicha fase se encontraran el PSG de Lionel Messi y el Manchester United de Cristiano Ronaldo, lo que implicaba un nuevo cruce entre dos de los mejores futbolistas de la historia.

Lee también: Copa de Brasil: Vargas marcó un doblete en triunfo del Mineiro sobre Paranaense en la final de ida

La instancia se repetirá a partir de las 11:00 horas de Chile, donde los únicos participantes chilenos son Arturo Vidal y Alexis con el Inter de Milán.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021