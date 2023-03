¡Atención, clubes chilenos! Estos son los 11 jugadores de los que el Chelsea quiere deshacerse a toda costa

La dirigencia de The Blues ya puso una impresionante lista de futbolistas transferibles que encajarían en cualquier equipo del mundo. ¿Llegará alguna de estas figuras a nuestra tierra? Claramente no, pero soñar no cuesta nada.