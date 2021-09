Por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, Chile fue derrotado por Colombia por 3 goles a 1 ante Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

En el arranque del partido, a los 3 minutos de juego Juan Fernando Quinteros, el volante del Shenzhen FC sacó un remate de media distancia que dejó sin opciones al portero Claudio Bravo, sin embargo el VAR anuló el gol por posición de adelanto.

A los 15 minutos de partido, Paulo Díaz cometió una falta penal a Luis Fernando Díaz. Miguel Borja fue el encargado de lanzar desde los 12 pasos para marcar su sexto gol con la selección colombiana.

A los 20 minutos de la primera mitad, Miguel Borja nuevamente anotaría para los cafeteros. Gran carrerón desde mitad de cancha para definir de pierna derecha ante la salida del portero nacional.

La primera llegada de la escuadra chilena fue a los 25 minutos del encuentro. Jean Meneses remató de pierna derecha hacia el arco de David Ospina, sin embargo el balón se fue por encima del arco.

Dos minutos más tarde, nuevamente Chile volvió a dejar espacios para que los jugadores colombianos penetraran la zona de retaguardia. Miguel Borja habilitó a Santos Borré, quien de manera inexplicable desaprovechó lo que era el tres a cero en favor de los dirigidos de Reinaldo Rueda.

En el entretiempo luego de verse superado Chile por los colombianos, Martín Lasarte modificó las piezas y metió al campo de juego a Luis El Mago Jiménez, Charles Aránguiz y Marcelino Núñez. Salen: Claudio Baeza, Paulo Díaz e Iván Morales.

Ya en la segunda mitad, a los 55 minutos de la segunda mitad llegaría el descuento para Chile. Tras centro de Erick Pulgar, Jean Meneses en la boca del arco empujó el balón para vencer a David Ospina y marcar el 1-2 parcial.

Al minuto 73 de juego Luis Díaz marcó el 3-1 en favor de los cafeteros. El hombre que milita en el Porto de la Primeira Liga de Portugal remató con pierna derecha superando a Claudio Bravo y a Mauricio Isla, quien no pudo sacar el balón desde la entrada del arco.

Dado el resultado, Chile se queda en la octava posición con 7 unidades, cosechando un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas. En su próximo desafío deberá visitar en Lima a Perú el jueves 7 de octubre. Por su parte, Colombia sigue en el quinto lugar con 13 puntos y en su siguiente cotejo deberá visitar a Uruguay en Montevideo.

Formación de Chile

Alineación confirmada: El capitán Claudio Bravo en portería; Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco y Eugenio Mena en la línea defensiva; Jean Meneses y Mauricio Isla como laterales volantes; Erick Pulgar y Claudio Baeza en el mediocampo; e Iván Morales y Arturo Vidal de tres cuartos de cancha hacia arriba.

Formación de Colombia

🚨 ¡TITULAR! Este es nuestro 11 inicial para enfrentar a @LaRoja por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/vifJtOnYyG — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2021

Así luce el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Así fue la llegada de Chile a Barranquilla

🇨🇱🛬 Viaje a Barranquilla e instalados para enfrentar a Colombia… Sobrin@s, hoy vamos por todo… ⚽💪#VamosLaRoja pic.twitter.com/rfqREReG77 — Selección Chilena (@LaRoja) September 9, 2021

La previa

En la antesala del encuentro, La Roja llega en la octava posición con 7 puntos, sumando una victoria, cuatro empates y tres derrotas. En ese sentido, los dirigidos por Martín Lasarte buscarán vencer a los adiestrados por Reinaldo Rueda por segunda vez en su historia por Eliminatorias en suelos cafeteros, luego de hazaña comandada por Marcelo Bielsa en 2009.

Por su parte, La Tricolor se ubica en la quinta posición con 10 unidades, cosechando 2 triunfos, cuatro empates y tres partidos perdidos. En esa misma línea, consignar que la escuadra colombiana, no puede vencer a la chilena en calidad de local hace 20 años.

Desde la escuadra nacional, recordar que Sebastián Vegas y Eduardo Vargas recibieron tarjeta amarilla en el pasado encuentro contra Ecuador quedando suspendidos para este trascendental cotejo.

Es relevante consignar que los locales no contarán con su dupla predilecta de centrales. Dávinson Sánchez no estará por un acuerdo entre la selección y Tottenham Hotspur, no obstante aun así no podría haber jugado por su suspensión por tarjetas amarillas. A la baja de Sánchez, se suma la de Yerry Mina quien se ha ausentado por lesión.