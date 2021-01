(Agencia Uno)- La selección chilena de balonmano alcanzó este miércoles su tercer triunfo en la Copa del Presidente del Mundial de la disciplina, que se disputa en Egipto, tras vencer por 35-30 a la República Democrática del Congo.

El equipo de Mateo Garralda tuvo un flojo comienzo, en donde los africanos lograron sorprender en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo retomó el nivel y el control de las acciones.

Lee también: El tenis se viste de luto: Murió Ignacio Tejeda, joven promesa nacional, producto del cáncer

Pese a los cambios en el segundo tiempo, la escuadra nacional supo mantener la ventaja ante su rival de la jornada, con lo que finalizó la cita planetaria en el puesto 27.

Cabe recordar que, tras ser último del Grupo G, Chile logró tres victorias en la Copa del Presidente: ante Corea del Sur, Marruecos y hoy con el Congo.

🇨🇩🆚🇨🇱 Chile secure 27th place at #Egypt2021 as they defeat DR Congo in the opening President's Cup match of the day 💪 pic.twitter.com/uua1DZSoZr

— International Handball Federation (@ihf_info) January 27, 2021