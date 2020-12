Este viernes la Copa Davis dio a conocer las fechas y locaciones de los próximos partidos del certamen, en el que Chile enfrentará como forastero a Eslovaquia.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú se medirá ante el combinado europeo en Bratislava los días 5 y 6 de marzo del 2021, buscando un cupo en el repechaje para las finales del torneo.

Los encuentros se llevarán a cabo en el AXA Arena NTC, indoor y con superficie dura, de acuerdo a lo anunciado por la organización del evento.

En esa misma semana deberán enfrentarse también Argentina ante Bielorrusia, Pakistán versus Japón y Ucrania contra Israel.

Los vencedores de estas llaves clasificarán a las qualifiers para las finales del certamen en 2022, mientras que los perdedores deberán disputar los play-offs del Grupo Mundial 1.

