El volante chileno Arturo Vidal criticó duramente el arbitraje del juez peruano Diego Haro y el uso del videoarbitraje en el encuentro por las Clasificatorias ante Brasil, donde la Roja cayó por 0-1 pese a ser el claro dominador.

Tras el compromiso, el King fue consultado por la supuesta falta que le cometió Casemiro dentro del área en los minutos finales del partido, que el referí desestimó sin siquiera ir a revisar al monitor.

Al respecto, el mediocampista del Inter de Milan afirmó sobre si hubo contacto en dicha jugada que “claro que me pega. Cómo la gente no se va a molestar. ¿El VAR para qué está? No entiendo”.

“Uno después dice algo y te multan, te castigan. Es una locura. Me tocó claramente adentro (del área), era penal. Pero bueno, así estamos”, apuntó.

Luego, a Vidal se le consultó por si Chile había perdido peso en los últimos años, pero el jugador optó por evitar los comentarios polémicos. “No quiero hablar de esto, porque siempre me sacan palabras. Yo digo de todo y después me castigan a mí, castigan a la selección. Ya pasó, ya se perdió y ahora a dar vuelta la página no más y a pensar en mejorar”, señaló.

En relación al estado anímico del plantel tras la caída, el ex FC Barcelona, Juventus y Bayern Munich dijo que “es triste perder así, creo que merecíamos mucho más, hicimos un gran partido. En el primer tiempo fuimos superiores, pero no aprovechamos las oportunidades y contra una selección tan fuerte como la de Brasil, si le das una te marcan y te ganan el partido”.

“Nos vamos tristes, esperamos dar vuelta rápido la página y prepararnos para Ecuador y Colombia que son puntos importantes”, manifestó.