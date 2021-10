Marcelino Núñez, el volante ofensivo de la Universidad Católica realizó su debut como titular en la Selección Chilena este jueves 7 de octubre ante Perú, en el inicio de la triple fecha Clasificatoria rumbo a Qatar 2022.

No obstante, el jugador de 21 años había realizado su estreno con la camiseta de La Roja el pasado 9 de septiembre en la derrota del combinado nacional ante Colombia por 3 goles a 1. En ese sentido, Martín Lasarte, tras un primer tiempo para el olvido, decidió enviar a la cancha al oriundo de Recoleta, quien no escondió su felicidad al momento de entrar al campo de juego.

La FELICIDAD de Marcelino Nuñez jugando por Chile🇨🇱 es todo lo que está bien en una cancha de futbol Que Fe le tengo a este muchacho Rómpela toda cabro chico Como en el Barrio

Como en el Santa Marta de Colina pic.twitter.com/hzDstgUQeF — DATOS NO MITOS🚨 (@datosnomitos) October 7, 2021

Núñez, tras haber realizado sus inferiores en La Franja en el año 2019, fue llamado por el entrenador de ese momento Gustavo Quinteros, para formar parte del plantel profesional por su calidad técnica y el cumplimiento de la regla de los sub-20 en cancha.

A finales de ese año, el mediocampista de Católica firmaría su primer contrato profesional que lo vincula en el cuadro de San Carlos de Apoquindo hasta mediados de 2022.

Tras la llegada de Ariel Holan al cuadro cruzado,​ Núñez haría su debut el 21 de febrero de 2020 cuando Universidad Católica se enfrentó ante Deportes Iquique, jugando 25 minutos en el triunfo del elenco estudiantil.

A nivel internacional, debutó el 3 de marzo de 2020 frente a Internacional de Porto Alegre en la derrota 3 a 0 de la escuadra cruzada, en la disputa por la Copa Libertadores.

Su personalidad forjada en Santa Marta

La personalidad de Marcelino a la hora de enfrentarse a rivales de mayor envergadura fue forjada en la comuna de Colina y su club natal Santa Marta, que coincidentemente tiene los mismos colores que la UC.

Incluso, en una entrevista con El Deportivo, reveló que toda su generación familiar estuvo presente en el club de barrio y que su abuelo en la época había sido Presidente del equipo.

“Cuando chico me levantaba muy temprano en las mañanas, era el primero en ir a marcar la cancha, a poner las redes y a jugar. Si el partido era a las 9 AM, me levantaba a las 7 AM a ayudar. Yo tenía 9 años.” dijo en la conversación con el citado medio.

Con respecto a su infancia reveló que fue muy difícil para el, ya que de niño soñaba con ser futbolista profesional y no sabe como sus papas lo apoyaron.

“Ellos se sacaban la mugre, pero nunca falté a un entrenamiento ni a un partido. No sé cómo lo hacían. Ganaban el mínimo. Mi papá no sé cómo se conseguía pegas, ganaba 100 mil pesos, estaban mis hermanos. Fue complicado. No sé cómo logré ser futbolista”, indicó.

Marcelino Núñez, ya se coronó campeón en el año 2020 con su escuadra, para luego levantar la Supercopa y llevarse el título de Supercampeón del fútbol chileno.