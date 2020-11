Hoy a las 20:00 horas, Chile buscará conseguir su primer triunfo en las clasificatorias rumbo a Catar 2022. Luego de perder ante Uruguay y empatar con Colombia, la Roja necesita comenzar a sumar de a tres para enderezar el camino hacia la cita mundialista.

Con la vuelta de Beausejour a la convocatoria, los dirigidos por Reinaldo Rueda buscarán celebrar ante Perú, en el Estadio Nacional, y Venezuela, de visita.

Chilevisión y CDF serán los encargados de llevar la emoción del fútbol de selecciones a las casas de todos los chilenos. La transmisión iniciará a las 18:30 y 19:30, respectivamente.

En el caso de CHV, el partido será relatado por la clásica dupla conformada por Claudio Palma y Aldo Schiappacasse. En tanto, para el Canal de Fútbol lo harán Ignacio Valenzuela, Claudio Borghi y Manuel de Tezanos.

En caso de no poder verlo por la televisión, no hay que entrar en pánico. Si bien el partido no se podrá ver online, podrás seguirlo en directo a través de CHV.cl, don un marcador en vivo, acompañado del audio del encuentro.