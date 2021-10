Las escuadras de Chile y Perú protagonizan uno de los partidos que más se ha repetido en la historia de la Conmebol, viéndose profundizada su rivalidad deportiva con el pasar de los años.

Antes de revisar las curiosidades, CHV Noticias ahondó en algunos datos relevantes para tener en cuenta de cara al partido de este jueves a las 22:00 horas que medirá a los dirigidos por Martín Lasarte antes los adiestrados por Ricardo el “Tigre” Gareca en el marco de las clasificatorias a Qatar 2022.

Historial de Chile ante Perú

Eliminatorias 1974: Perú 2-0 Chile

Eliminatorias 1974: Chile 2-0 Perú

Eliminatorias 1974: Chile 2-1 Perú

Eliminatorias 1978: Chile 1-1 Perú

Eliminatorias 1978: Perú 2-0 Chile

Eliminatorias 1986: Chile 4-2 Perú

Eliminatorias 1986: Perú 0-1 Chile

Eliminatorias 1998: Perú 2-1 Chile

Eliminatorias 1998: Chile 4-0 Perú

Eliminatorias 2002: Chile 1-1 Perú

Eliminatorias 2002: Perú 3-1 Chile

Eliminatorias 2006: Chile 2-1 Perú

Eliminatorias 2006: Perú 2-1 Chile

Eliminatorias 2010: Chile 2-0 Perú

Eliminatorias 2010: Perú 1-3 Chile

Eliminatorias 2014: Chile 4-2 Perú

Eliminatorias 2014: Perú 1-0 Chile

Eliminatorias 2018: Perú 3-4 Chile

Eliminatorias 2018: Chile 2-1 Perú

Eliminatorias 2022: Chile 2-0 Perú

El registro histórico por Eliminatorias, deja un saldo de 6 victorias para La Bicolor, 12 triunfos para La Roja y 2 empates.

Es preciso recordar que la Selección Peruana no vence a Chile por Eliminatorias desde el 22 de marzo de 2013. Aquella vez, Jefferson Foquita Farfán convirtió el único tanto de la noche y desató la locura en el recinto limeño.

Historial de Chile ante Perú por Clasificatorias en Lima

Perú 2-0 Chile – Eliminatorias 1974

Perú 2-0 Chile – Eliminatorias 1978

Perú 0-1 Chile – Eliminatorias 1986

Perú 2-1 Chile – Eliminatorias 1998

Perú 3-1 Chile – Eliminatorias 2002

Perú 2-1 Chile – Eliminatorias 2006

Perú 1-3 Chile – Eliminatorias 2010

Perú 1-0 Chile – Eliminatorias 2014

Perú 3-4 Chile – Eliminatorias 2018

En tierras Incas, los peruanos han vencido a los chilenos en 6 ocasiones (nunca han vencido en Santiago), mientras que las victorias para los nacionales solo han sido en 3: en 1988, en 2010 y en 2018.

Las 10 curiosidad del Clásico del Pacífico

10. El “clásico del pacífico”

No es un partido de renombre mundial como Argentina Brasil o Inglaterra Francia, no obstante existe una rivalidad que para los más tradicionalistas trasciendo el juego deportivo.

El componente geopolítico que se generó luego de los enfrentamientos entre ambos países en la Guerra del Pacífico, el conflicto armado que ocurrió a fines del siglo 19 en el que Chile se enfrentó a Perú y Bolivia en medio de la disputa de territorios en el desierto de Atacama y zonas aledañas.

9. Dominio de Chile en el total de enfrentamientos

En el marco de las clasificatorias a los mundiales, amistosos internacionales, y enfrentamientos en Copa América, Chile ha vencido en 45 ocasiones a Perú, ha perdido 23 veces y han empatado 14. La cantidad de goles pa La Roja es de 132 y para Perú 107.

8. La primera victoria en el clásico fue para Perú

La primera vez que ambos protagonistas se midieron en un encuentro deportivo fue el 26 de enero de 1935. Dicho cotejo fue en el marco del Campeonato Sudamericano que luego se transformó en la actual Copa América. El triunfo fue para los anfitriones del torneo fue por la mínima diferencia.

Así fueron sus formaciones

Perú: Juan Humberto Valdivieso; Narciso León, Arturo Fernández; Alberto Denegri, Vicente Arce (Eulogio García), Domingo García; José María Lavalle (Lorenzo Pacheco), Alejandro Villanueva, Teodoro Fernández, Carlos Tovar (Alberto Montellanos) y José Morales. DT: Telmo Carbajo.

Chile: Roberto Cortés; Conrado Welch (Quintín Vargas), Ascanio Cortés; Guillermo Gornall, Arturo Torres, Enrique Araneda; Carlos Aranda, Carlos Giudice, Arturo Carmona, Carlos Vidal y José Avendaño (Eduardo Schneberger). DT: Pedro Mazullo

7. Misma cantidad de títulos de Copa América

Son dos los títulos de Copa América que poseen ambas escuadras. Los peruanos levantaron el trofeo en 1939, año que se celebró el torneo en sus tierras y en 1975, edición que no tenía una sede fija y que la final se definió mediante un partido en Caracas entre Colombia y Perú.

Por su parte, Chile se coronó campeón en 2015 cuando el evento deportivo llegó a suelos nacionales. El entrenador en ese entonces era el casildense Jorge Sampaoli.

Un año después, en la edición de la Copa Bicentenario, cuando el plantel chileno era dirigido por Juan Antonio Pizzi, volvió a derrotar a la Argentina en una infartante tanda de penales en Estados Unidos.

6. Se han enfrentado 3 veces en semifinales de Copa América

El debacle de Chile para algunos en lo futbolístico, tras no clasificar a Rusia 2018, fue la derrota en 2019 por 3 goles a 0 en semifinales de la Copa América celebrada en Brasil.

En las siguientes dos ocasiones Chile fue el vencedor. En 1979 en un partido de ida y de vuelta, los criollos vencieron en Lima por 2 goles a 1 y selló la clasificación con un empate sin goles en Santiago.

El otro triunfo fue en 2015, cuando Eduardo Vargas marcó un doblete para alcanzar la final de la Copa, en la que finalmente se consagraron campeones venciendo a la Argentina en penales, lo que significó la primera Copa América de su historia.

5. Eduardo Vargas es el máximo goleador

Eduardo Vargas lleva convertido 40 goles en 102 partidos por la selección chilena, lo que lo sitúa como segundo máximo goleador histórico detrás de Alexis Sánchez.

De los 40 goles que ha anotado Turboman con la camiseta de la selección, 7 han sido contra peruanos. Los más recientes fueron las anotaciones que marcó en octubre de 2015 en las eliminatorias para Rusia 2018, cuando Chile derrotó por 4-3 a Perú.

No obstante, el ex Universidad de Chile no podrá estar para el partido de este jueves ante Perú, debido a un esguince grado 3 con compromiso articular.

4. “Respeto, por aquí pasó el Campeón”

“Respeto, por aquí pasó el Campeón de América fue el rayado que dejaron los jugadores chilenos en el camarín de Lima tras derrotar por 4-3 a Perú en Lima. El mensaje fue en alusión al título que recientemente habían conquistado, siendo tomado como una falta de respeto por los medios locales.

3. La peor derrota es chilena

El combinado peruano es quien se ha llevado la victoria más abultada en la historia del llamado Clásico del Pacífico”. El 19 de abril de 1995 Perú ganó y goleó por 6-0 a Chile en un amistoso internacional con 2 “hat trick”, uno de Flavio Maestri y otro de Ronald Baroni

La formación chilena

Alex Varas; Gabriel Mendoza, Javier Margas, Cristian Castañeda; Esteban Valencia, Clarence Acuña, Nelson Parraguez, Rodrigo Pérez, Ian Mac Niven; Lukas Tudor y Marcelo Salas.

Entrenador: Xabier Azkargorta

2. El supuesto “arreglo” de Perú y Colombia

En el año 2017, Chile no logró sacar pasajes a Rusia 2018, y varios fanáticos acusaron por redes sociales que Perú se había coludido con Colombia para sellar la eliminación de La Roja.

En aquel momento había dos partidos jugándose de manera simultánea. Chile ante Brasil en Sao Paulo y colombia ante Perú en Lima.

Brasil que iba ganando 3 a 0 a Chile, ya estaba clasificado. Perú y Colombia empataban a 1 y buscaban desesperadamente el gol del triunfo. Sin embargo, con los resultados en paralelo y el empate de los posibles involucrados, dejaban a los Cafeteros con un cupo directo y a los Incas con un medio pie en la cita planetaria por llegar al repechaje.

Radamel Falcao lo advirtió desde la banca colombiana y buscó a Renato Tapia para establecer un corto diálogo dentro del campo. En ese sentido, el empate los beneficiaba a ambos y comenzarona tocar el balón para el lado sin atacar ni hacerse daño.

Finalmente Chile tuvo 26 unidades al igual que Perú, sin embargo por 2 goles de diferencia los chilenos se quedaron abajo del avión.

La polémica no se hizo esperar y abogados presentaron apelaciones y documentos con supuesta evidencia ante la FIFA, pero finalmente los alegatos fueron descartados y el pacto de Lima solo quedaría en la historia.

1. La mayor goleada en Clasificatorias es de Chile

Chile tiene el mejor registro de triunfos cuando se juega por los puntos en competencia. En octubre de 1997, el cuadro nacional derrotó por 4 goles a 0 a Perú en el marco de las Clasificatorias para el mundial de Francia 1998.

En el partido se recuerda el triplete del histórico goleador de La Roja, Marcelo Salas.

¿Cuándo juega Chile?

Cabe recordar que Chile visitará a Perú en Lima este jueves 7 de octubre a las 22:00 horas, para luego recibir en Santiago a Paraguay el domingo 10 de octubre a las 21:00 horas y finalizar con Venezuela el jueves 14 de octubre a las 21:00 horas; ambos partidos de local se disputarán en el estadio San Carlos de Apoquindo.