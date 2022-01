(EFE) – El mediocampista danés Christian Eriksen confirmó este lunes su sorpresivo fichaje por el Brentford de la Premier League de Inglaterra, volviendo de manera oficial al fútbol tras sufrir un paro cardíaco durante en la pasada Eurocopa.

La noticia fue dada a conocer por el propio elenco británico a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida al ex jugador del Inter, aclarando de inmediato que todo se hizo “después de completar una evaluación médica”.

El volante de 29 años firmó un contrato hasta el 30 de junio, aunque se aclaró que el fichaje está sujeto a una autorización internacional producto del estado de salud del futbolista.

“Hemos aprovechado una oportunidad increíble para traer un jugador de clase mundial a Brentford. Lleva siete meses sin entrenar con un equipo, pero ha trabajado mucho por su cuenta. Espero verlo trabajar con los jugadores y el personal para volver a su nivel más alto”, comentó el técnico Thomas Frank.

Frank, quien dirigió a Eriksen en 2009 en la selección Sub 17 de Dinamarca, calificó al mediocampista como “un jugador que encontrará una solución al problema que tiene enfrente. Christian también aportará al club su experiencia en el fútbol de primer nivel. Espero que tenga impacto en el vestuario”.

El nacido en Middelfart sufrió un paro cardiaco en pleno partido de su selección el 12 de junio del 2021 frente a Dinamarca por la primera fecha de la Eurocopa, en un hecho que paralizó al mundo y que ahora lo obliga a usar un desfibrilador automático en su cuerpo.

Por ahora, el volante, que finalizó contrato con el Inter de Milán, continuará con su recuperación en un centro privado en Londres, aunque el club indicó que pronto se sumará a los entrenamientos y que ya está vacunado contra el COVID-19, cumpliendo con las normas sanitarias del Reino Unido.

