Christiane Endler se coronó bicampeona en Francia tras victoria del Olympique de Lyon sobre el PSG

La arquera nacional Christiane Endler no para de sumar éxitos en su carrera como futbolista. En horas de este domingo, junto a su equipo, el Olympique de Lyon, se coronaron como bicampeonas de la División 1 femenina, en Francia.

Dentro de la cancha, lograron vencer al PSG, elenco que ya habían derrotado en la final de la Copa de Francia, por la cuenta mínima. Sobre el final del compromiso, la danesa Signe Bruun pudo convertir el tanto que significó un nuevo título para las leonas.

En tanto, la portera chilena fue titular, como es habitual, y no pasó mayores riesgos, ya que en el trámite general del duelo, no se podían sacar ventaja y la acciones se trababan en la zona del mediocampo.

De esta forma, el Olympique de Lyon femenino recibirá el trofeo en la última fecha del certamen galo, donde hará de local frente al Stade de Reims. Además, con este campeonato, ya suma quince consecutivos, y han ganado 16 de los últimos 17.

Por su parte, Tiane Endler, en conjunto de su actual club, ha conseguido levantar los trofeos de la Ligue 1 anterior, la Copas de Francia en 2022 y 2023 y la edición pasada de la Champions League.

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 🏆 OUI MESDAMES 😍❤️💙 pic.twitter.com/4nFC8T7hlI — OL Féminin (@OLfeminin) May 21, 2023

Las palabras de Luis Mena

Durante este sábado, Luis Mena, nuevo entrenador de La Roja femenina, se refirió a Christiane Endler. Explicó que aún no conversa con la portera chilena, pero que, a penas se encuentren en territorio nacional, lo harán.

En la misma línea, explicó, en conversación con La Tercera, que “necesitamos un liderazgo. Sí o sí. Eso es importantísimo. A la hora de generar este tipo de proyectos, Chile no se puede dar el lujo de dejar gente afuera, porque de verdad las necesitamos a todas”.

“Entiendo perfectamente y comparto muchas de sus apreciaciones. Hay otras que obviamente me generan situaciones raras, pero así son los líderes y uno tiene que saber encontrar ese punto de encuentro para que ella venga a aportar, desde su rol, toda su experiencia, toda su sabiduría”, agregó.

En ese sentido, argumentó que “a mí me interesa mucho para que estas jugadoras crezcan. Imagínate a todas las arqueras entrenando al lado de la mejor del mundo. No es lo mismo que si no la tuviéramos. Entonces, hay que estar ahí alineados todos”.

En cuanto a si existiese alguna posibilidad de verse criticado por la exitosa arquera, señaló que “eso lo veremos en el camino. No me puedo poner en supuestos. Todo lo que tenga que conversar con ella, lo conversaremos acá, a puertas cerradas, porque así debe ser. Así tiene que ser siempre”.