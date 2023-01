Otra vez puede ser la mejor arquera del mundo: Christiane Endler es nominada al premio The Best de la FIFA

Durante esta jueves, la FIFA dio a conocer a todas y todos los nominados para el premio The Best, donde se condecora a los mejores jugadores de fútbol, tanto masculino como femenino, en sus distintas posiciones dentro del campo.

En ese contexto, la chilena Christiane Endler, nuevamente se posicionó en la elite del balompié internacional, siendo nominada en la categoría “Mejor Guardameta”, trofeo que ya ganó en el 2021.

En esta ocasión, la portera del Olympiqie de Lyon se medirá con Ann-Katrin Berger, del Chelsea; Mary Earps, del Manchester United; Merle Frohms, del Wolfsburgo; Alyssa Naeher, del Chicago Red Stars y Sandra Paños, del Barcelona.

A pesar de que todas tuvieron una excelente temporada en sus respectivos equipos, la futbolista nacional corre con ventaja, tras obtener junto a sus escuadra el primer lugar en la Ligue 1 y haber alcanzado la Supercopa de Francia.

Además, se coronó como flamante campeona de la UEFA Champions League, siendo una de las principales figuras de las leonas en todo el torneo, en especial durante la final, donde vencieron al Barcelona por 3 goles a 1.

Por otro lado, Tiane Endler es una de las dos jugadoras sudamericanas que fueron nominadas en alguna categoría, junto a la brasileña Debinha, quien compite para ser elegida como la mejor del fútbol femenino.

También, recordemos que la guardameta de la Selección Chilena ya ganó el trofeo de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas, desde donde la instalaron en el once ideal del año, después de su gran temporada.

La forma de elegir a la ganadora es a través de votos que se dividen en cuatro partes: 25% de los periodistas; 25% de capitanes de las selecciones nacionales; 25% para entrenadores de los combinados nacionales y el 25% restante, del público.

La votación se cerrará el próximo 3 de febrero a las 23:59 horas, mientras que los y las tres finalistas de cada categoría serán anunciandos a finales del segundo mes del año por el ente que rige el fútbol mundial.

Here are your nominees for #TheBest Men's & Women's Goalkeeper!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2023