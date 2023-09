La leyenda continúa: Christiane Endler vuelve a ser nominada para los premios The Best de la FIFA

La arquera nacional Christiane Endler volvió a ser nominada a los premios The Best que cada año entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La actual jugadora del Olympique de Lyon aparece en el lista publicado este jueves, donde competirá en la categoría de mejor guardameta.

Sus rivales por obtener este prestigioso galardón serán: Mackenzie Arnold de Australia, Ann-Katrin Berger de Alemania, Catalina Coll de España, Mary Earps de Inglaterra, Zecira Mušovic de Suecia y Sandra Paños de España.

De ese listado, la ibérica Coll y la británica Earps asoman como las principales rivales de la capitana de La Roja por quedarse con el premio, esto tras ser las titulares en la final del Mundial Femenino entre España e Inglaterra.

La FIFA destacó a la seleccionada nacional por ser la arquera “con más partidos con la portería a cero en la Liga Francesa 2022-23″, además de ser “ganadora de la Liga Francesa 2022-23, de la Copa de Francia 2022-23 y ganadora de la Supercopa de Francia 2022”.

Esta es la quinta ocasión en la que la ex Everton y Colo Colo es nominada al The Best, obteniéndolo por única vez en 2021.

¿Cómo votar por Tiane Endler en los premios The Best?

La votación para los premios The Best está abierta para todo público y si estás interesado o interesada en apoyar a Endler debes aplicar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de la FIFA

Iniciar sesión o registrarse

o registrarse Seleccionar a Endler y a otras dos guardametas. Recuerda que el número uno es tu primera elección.

Recuerda que el número uno es tu primera elección. Hacer clic en “enviar votos”

