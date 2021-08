La Premier League decidió no ceder a los futbolistas que juegan en Inglaterra para próxima fecha de las Clasificatorias sudamericanas. Esto, debido a las medidas impuestas por las autoridades británicas producto de la pandemia.

A través de un comunicado, la Premier informó que “los clubes, lamentando la situación pero de manera unánime, han decidido no liberar a los jugadores para los partidos internacionales que se jugarán en países de la lista roja el próximo mes”.

“La decisión de los clubes, que es fuertemente apoyado por la Premier League, aplica para cerca de 60 jugadores de los 19 clubes que iban a viajar a alguno de los 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”.

“Si fuera necesario ponerlos en cuarentena al regresar de los países de la lista roja, no sólo se vería afectado significativamente el bienestar y la forma física de los jugadores, sino que tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en dos rondas de partidos de la Premier League, una jornada de competición de clubes de la UEFA y la tercera ronda. de la Copa EFL”, explicó la liga inglesa.

De esta manera, Chile se quedará sin la participación de Francisco Sierralta (Watford) ni Ben Brereton (Blackburn Rovers).

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1

— Premier League (@premierleague) August 24, 2021